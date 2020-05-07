Роналду опубликовал милое фото с детьми

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал милый снимок со всеми детьми.

Накануне португалец вернулся в Италию со всей семьей, чтобы начать тренироваться вместе с "Ювентусом". Футболист находился в Португалии на период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

На фотографии форвард лежит в окружении всех своих четверых детей.

"Величайшая любовь", - подписал фото Роналду.

Отметим, форварду необходимо будет отбыть двухнедельный карантин дома, прежде чем приступить к занятиям.

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