Роналду опубликовал милое фото с детьми

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду опубликовал милое фото с детьми

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал милый снимок со всеми детьми.

Накануне португалец вернулся в Италию со всей семьей, чтобы начать тренироваться вместе с "Ювентусом". Футболист находился в Португалии на период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

На фотографии форвард лежит в окружении всех своих четверых детей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The greatest love... ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

"Величайшая любовь", - подписал фото Роналду.

Отметим, форварду необходимо будет отбыть двухнедельный карантин дома, прежде чем приступить к занятиям.

Не пропустите: Экс-игрок "Реала" Арбелоа ответил на извечный вопрос о Месси и Роналду| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом

Черчесов выразил поддержку Федуну, заразившемуся коронавирусом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов