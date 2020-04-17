Роналду опубликовал милое видео с сыном

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в твиттере опубликовал видео с сыном.

На ролике видно, как футболист мило общается со своим младшим сыном, вызывая у ребенка смех.

На данный момент розыгрыш Серии А приостановлен из-за пандемии коронавируса. Португалец пережидает карантин с семьей на острове Медейра.

Когда восстановится чемпионат, пока неизвестно.

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