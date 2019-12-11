Роналду опубликовал милое видео со своей дочерью

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме опубликовал милое видео со своей дочерью.

"Как я могу не влюбиться в мою милую принцессу?" - подписал футболист пост в соцсети.

Роналду воспитывает четверых детей со своей девушкой Джорджиной.

Сегодня, 11 декабря, "Ювентус" сыграет с "Байером" на выезде в матче 6-го тура Лиги Чемпионов.

А еще: Гвардиола: "Мы не можем конкурировать с "Ливерпулем", "Ювентусом", "Барселоной" и "Реалом"| http://soccernews.ru