Роналду опубликовал новое фото с дочкой
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое фото со своей дочерью.
На снимке звёздный португалец стоит с девочкой на фоне красивого пейзажа.
В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".
У 35-летнего форварда четверо детей, трое из них рождены суррогатной матерью.
Не пропустите: Уткин сравнил Месси и Роналду. | http://soccernews.ru
главное
-
Автомобиль известного футболиста спровоцировал массовое ДТП в Краснодаре после погони от полиции
-
Лучшие игроки в ТОП-10 командах АПЛ - англичане уже начинают короновать героев сезона!
-
"Барселона" может купить 19-летнего голландца вместо Лаутаро Мартинеса
-
Турецкий клуб нацелился на форварда "Локомотива" Эдера
-
Главные новости дня: 29 апреля
Лента новостей
-
"Боруссия" нашла замену Санчо в "Барселоне"
-
Роналду опубликовал новое фото с дочкой
-
Вернер сделал выбор между "Ливерпулем" и "Баварией"
-
Автомобиль известного футболиста спровоцировал массовое ДТП в Краснодаре после погони от полиции
-
Экс-защитник "Боруссии" рассказал, как едва не потерял ногу
-
Лучшие игроки в ТОП-10 командах АПЛ - англичане уже начинают короновать героев сезона!
-
Директор "Чертаново" предложил расширить РПЛ до 20 клубов
-
95-летняя прабабушка Фабрегаса вылечилась от коронавируса
-
"Барселона" может купить 19-летнего голландца вместо Лаутаро Мартинеса
-
Экс-игрок "Ливерпуля" и "Атлетико" оценил выступления Головина в составе "Монако"
-
Турецкий клуб нацелился на форварда "Локомотива" Эдера
-
Главные новости дня: 29 апреля
-
2
"Манчестер Юнайтед" готов снизить стоимость Погба
-
1
"Спартак" принял решение о будущем Соболева
-
Селюк высказался о зарплате, которую "Локомотив" предлагает Николичу
-
На хавбека "Атлетико" Партея появился новый претендент
-
Аршавин вспомнил о своем переходе в "Кубань"
-
ПСЖ нацелился на форварда "Лиона"
-
В Бундеслиге готовятся сдавать тесты на коронавирус
-
2
"Сельта" выступает против возобновления Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16