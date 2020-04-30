Роналду опубликовал новое фото с дочкой

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Роналду опубликовал новое фото с дочкой

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое фото со своей дочерью.

На снимке звёздный португалец стоит с девочкой на фоне красивого пейзажа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moments #staysafe

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

У 35-летнего форварда четверо детей, трое из них рождены суррогатной матерью.

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