Роналду опубликовал новое фото с отдыха

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Роналду опубликовал новое фото с отдыха

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме новую фотографию.

На снимке 35-летний футболист позирует на фоне морского заката.

"Есть только два варианта на выбор: этот вид и я. Что вам нравится больше?" - подписал фото португалец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

There are only two options: the view or ME. I let you choose your favorite one?!

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В минувшем сезоне Роналду забил 37 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах в составе "Ювентуса".

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