Роналду опубликовал новое фото с отдыха
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме новую фотографию.
На снимке 35-летний футболист позирует на фоне морского заката.
"Есть только два варианта на выбор: этот вид и я. Что вам нравится больше?" - подписал фото португалец.
В минувшем сезоне Роналду забил 37 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах в составе "Ювентуса".
Не пропустите: "Атлетико" Симеоне впервые вылетел из плей-офф Лиги Чемпионов от клуба без Роналду. | http://soccernews.ru
главное
-
Тедеско заблокировал уход Джикии в "Наполи"
-
ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"
-
"Зенит" согласовал трансфер вратаря "Краснодара"
-
"РБ Лейпциг" - это приговор нынешнему оборонительному футболу "Атлетико"! Нагельсманн и компания отпраздновали выход в полуфинал ЛЧ
-
Официально: Виллиан перешёл в "Арсенал"
Лента новостей
-
Мать арбитра Казарцева пожаловалась на травлю после матча "Спартак" - "Сочи"
-
"Рубин" нацелился на экс-вратаря "Локомотива"
-
Хендерсон - лучший игрок "Ливерпуля" в прошлом сезоне
-
Официально: Мелкадзе перешёл из "Спартака" в "Ахмат"
-
В ЦСКА пообещали построить сильнейшую команду в клубной истории
-
Карпин признан лучшим тренером сезона в РПЛ по версии Transfermarkt
-
Баринов рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов
-
1
Роналду опубликовал новое фото с отдыха
-
"Урал" подписал экс-защитника "Динамо"
-
Тедеско заблокировал уход Джикии в "Наполи"
-
Отказавший "Зениту" Баринов раскрыл детали беседы с Семаком
-
Хабиб надеется, что "Спартак" продолжит выступать в РПЛ
-
Экс-президент "Интера" высказался о возможном подписании Месси
-
"Локомотив" расторг контракт с 25-летним голкипером
-
ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"
-
АПЛ назвала лучшего молодого игрока прошлого сезона
-
"Зенит" согласовал трансфер вратаря "Краснодара"
-
Виллиан прокомментировал свой переход в "Арсенал"
-
Гендиректор БАТЭ выкинул свою милицейскую форму на фоне протестов в Беларуси
-
Хабиб рассказал, какие команды ждёт в финале Лиги Чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17