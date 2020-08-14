Роналду опубликовал новое фото с отдыха

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме новую фотографию.

На снимке 35-летний футболист позирует на фоне морского заката.

"Есть только два варианта на выбор: этот вид и я. Что вам нравится больше?" - подписал фото португалец.

В минувшем сезоне Роналду забил 37 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах в составе "Ювентуса".

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