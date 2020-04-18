Роналду опубликовал новое фото с семьей

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Роналду опубликовал новое фото с семьей

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился с подписчиками в инстаграме новой фотографией.

35-летний португалец показал, как проводит утро вместе с детьми и невестой Джорджиной Родригес.

"Лучший способ начать день", - подписал снимок звёздный футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The best way to start the day ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, что сейчас Роналду находится на карантине на острове Мадейра. Форвард отправился на родину в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

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