Роналду опубликовал новое фото с семьей

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выложил в инстаграме новую фотографию.

На снимке звёздный португалец отдыхает вместе со своей семьей.

"Ценные моменты", - подписал 36-летний футболист свой пост.

В текущем сезоне Роналду сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 25 голов и сделал 3 ассиста.

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