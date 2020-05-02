Роналду опубликовал новое фото с сыном

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое фото со своим старшим сыном.

На снимке звёздный португалец стоит с мальчиком на фоне красивого пейзажа.

"Исследую мой остров в лучшей компании", - написал 35-летний футболист в посте.

В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

У форварда четверо детей, трое из них рождены суррогатной матерью. Сейчас игрок с семьей находится на острове Мадейра.

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