Роналду опубликовал новое фото с сыном
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме новое фото со своим старшим сыном.
На снимке звёздный португалец стоит с мальчиком на фоне красивого пейзажа.
"Исследую мой остров в лучшей компании", - написал 35-летний футболист в посте.
В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".
У форварда четверо детей, трое из них рождены суррогатной матерью. Сейчас игрок с семьей находится на острове Мадейра.
Не пропустите: Роналду попал в символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по версии AS. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16