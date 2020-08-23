Роналду опубликовал совместное фото со своей девушкой

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Роналду опубликовал совместное фото со своей девушкой

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в своем инстаграме выложил очередное фото со своей возлюбленной Джорджиной Родригес.

"Моя любовь", - написал португалец под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi amor ❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Роналду и Джорджина состоят в отношениях с 2016 года. В ноябре 2017 года модель родила от футболиста дочь Алану-Мартину. Также у португальца есть ещё трое детей, рождённых суррогатными матерями: Криштиану-младший, Ева и Матео.

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