Роналду опубликовал трогательное фото с тремя своими детьми

Теги криштиану роналду

Роналду опубликовал трогательное фото с тремя своими детьмиФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал в инстаграме трогательное фото с тремя своими детьми.

Снимок португальский бомбардир подписал следующим образом: "Счастливые".

Напомним, Роналду проводит отпуск на Ибице с одним из своих друзей. | soccernews.ru

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