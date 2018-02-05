Роналду опубликовал твит по поводу своего дня рождения

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Роналду опубликовал твит по поводу своего дня рождения

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал твит по поводу своего 33-го дня рождения.

"33! Благодарю всех вас за поздравления с днём ​​рождения" - написал португалец в микроблоге, прикрепив свою фотографию с праздничным тортом.

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комментарии
Пьянь

Белые розы и голубой торт... Ну что тут скажешь ))

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РМ

а ты походу спец по "голубым" тортам)))

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