Роналду опубликовал твит по поводу своего дня рождения

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал твит по поводу своего 33-го дня рождения.

"33! Благодарю всех вас за поздравления с днём ​​рождения" - написал португалец в микроблоге, прикрепив свою фотографию с праздничным тортом.

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