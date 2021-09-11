Роналду опубликовал яркое фото с домашнего стадиона "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился фотографией стадиона «Олд Траффорд».

"То же место, тот же дух, новый вызов. Вперед, "дьяволы", - написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

Не пропустите: Мама Роналду показала шоколадную статую Криштиану. | http://soccernews.ru