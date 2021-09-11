Роналду опубликовал яркое фото с домашнего стадиона "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился фотографией стадиона «Олд Траффорд».
"То же место, тот же дух, новый вызов. Вперед, "дьяволы", - написал Роналду в инстаграме.
Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист подписал с манкунианцами контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.
Не пропустите: Мама Роналду показала шоколадную статую Криштиану. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Семин оценил граффити со своим изображением в Орле
-
Кевин-Принс Боатенг высказался о поступке Джерома, который избил девушку
-
Роналду опубликовал яркое фото с домашнего стадиона "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" нацелился на одного из лидеров "Валенсии"
-
Давид Луиз получил еще одно предложение из Италии
-
Чемпион Франции "Лилль" потерпел второе поражение в сезоне
-
"Еще лет 100 будет в заднице". Кафельников ярко прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров
-
"Этот толстяк хорош". Неймар пошутил над своим внешним видом
-
1
Ибрагимович сравнил себя с Месси и Роналду
-
В чемпионате России избили арбитра до потери сознания (видео)
-
1
Экс-хавбек "Рубина" Макаров рассказал, как он ругался со Слуцким
-
Зайнутдинов может покинуть ЦСКА
-
"Барселона" поздравила Месси с новым рекордом
-
Агент Рафы Силвы назвал причину срыва трансфера игрока в "Зенит"
-
Месси намного опережает Роналду по числу хет-триков без голов с пенальти
-
Жиру вылечился от коронавируса
-
ЦСКА разгромил "Спартак" в молодежном первенстве
-
В МИД РФ оценили работу Карпина в сборной России
-
"Милан" может продлить главного тренера
-
Дани Алвес покинет "Сан-Паулу" ради нового клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18