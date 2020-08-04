Роналду осенью хотел уйти в ПСЖ

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду всерьёз задумывался об уходе из туринского клуба.

По информации France Football, прошлой осенью звёздный португалец в открытую заявлял о желании перейти в ПСЖ.

У 35-летнего футболиста было две причины сменить Италию на Францию. Во-первых, его раздражал уровень игры "старой синьоры" при Маурицио Сарри. В частности, он был разозлён после матча Лиги Чемпионов с "Локомотивом" 22 октября. Во-вторых, форвард хотел бы поиграть вместе с Неймаром и Килианом Мбаппе, с которыми у него сложились тёплые отношения.

Впрочем, кризис, обусловленный пандемией коронавируса, поставил крест на возможном трансфере Роналду из "Ювентуса" в ПСЖ. Столь дорогостоящая сделка стала просто невозможной в обозримом будущем.

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