Роналду особо отметился на фотографии сборной Португалии

Сборная Португалии опубликовала командное фото, сделанное на базе в подмосковном Кратово.

Лидер команды Криштиану Роналду выделился среди всех, высунув язык.

Напомним, что на ЧМ-2018 Португалия сыграет в одной группе с Испанией, Марокко и Ираном.