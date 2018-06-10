Роналду остался доволен базой "Сатурн" в Кратове

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков высказался о базе "Сатурн" в Кратове.

Напомним, что в ней на время ЧМ-2018 поселилась сборная Португалии.

"Здесь трибуна на 500 мест, но Московская область получила чуть меньше билетов. 30 билетов ушли в школу раменского "Сатурна". По условиям это одна из лучших баз, это общепризнанный факт. Сборная приехала, Роналду доволен" - приводят слова Терюшкова российские СМИ.

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