Роналду остался недоволен игрой одного из новичков "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен игрой одного из новичков своей команды.

Так, по сведениям Diario Gol, 32-летний нападающий остался не удовлетворен уровнем игры, которую демонстрирует Тео Эрнандес. По мнению португальца, бывший игрок мадридского "Атлетико" не стоит 30-ти миллионов евро, которые были потрачены на него, и не соответствует статусу королевского клуба.

Напомним, Роналду занимает восьмое место в Лиге Чемпионов по средней результативности. | soccernews.ru