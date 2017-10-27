Роналду остался недоволен игрой одного из новичков "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналдутео эрнандес

Роналду остался недоволен игрой одного из новичков "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен игрой одного из новичков своей команды.

Так, по сведениям Diario Gol, 32-летний нападающий остался не удовлетворен уровнем игры, которую демонстрирует Тео Эрнандес. По мнению португальца, бывший игрок мадридского "Атлетико" не стоит 30-ти миллионов евро, которые были потрачены на него, и не соответствует статусу королевского клуба.

Напомним, Роналду занимает восьмое место в Лиге Чемпионов по средней результативности. | soccernews.ru

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