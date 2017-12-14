Роналду остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде в матче против "Аль-Джазиры"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде во вчерашнем полуфинальном матче клубного Чемпионата Мира против "Аль-Джазиры" из ОАЭ.

Так, по сведениям Daily Express, которое ссылается на испанскую прессу, 32-летний форвард остался разочарован действиями в поединке с хозяевами турнира защитника Хакими Ашрафа, полузащитника Иско и коллеги по линии атаки Карима Бензема.

Напомним, Хамес прокомментировал слова Роналду. | soccernews.ru