Роналду остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде в матче против "Эйбара"

Теги криштиану роналдуэйбарреал мадридискомарко асенсиодани себальос

Роналду остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде в матче против "Эйбара"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, выигравший вчера награду лучшему игроку мира по версии ФИФА, остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде в воскресном матче против "Эйбара".

Как информирует испанская пресса, португальца разочаровали действия полузащитников Иско и Дани Себальоса, а также вингера Марко Асенсио. По мнению 32-летнего нападающего, указанная троица намеренно игнорировала, не отдавая ему мяч, даже если он находился в более выгодном положении для продолжения атаки.

Напомним, Перес высказался о будущем Роналду. | soccernews.ru

комментарии
алекс

так если ты, дерево, с метра уже не попадаешь в пустые. конечно, они лучше между собой разыграют)

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Пьянь

Интересно, сколько игроков Реала были недовольны Роналду?

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