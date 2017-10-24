Роналду остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде в матче против "Эйбара"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду, выигравший вчера награду лучшему игроку мира по версии ФИФА, остался недоволен игрой трех своих партнеров по команде в воскресном матче против "Эйбара".

Как информирует испанская пресса, португальца разочаровали действия полузащитников Иско и Дани Себальоса, а также вингера Марко Асенсио. По мнению 32-летнего нападающего, указанная троица намеренно игнорировала, не отдавая ему мяч, даже если он находился в более выгодном положении для продолжения атаки.

Напомним, Перес высказался о будущем Роналду. | soccernews.ru