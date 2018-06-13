Роналду остался недоволен назначением нового тренера "Реала"
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен назначением Хулена Лопетеги новым главным тренером своей команды.
Так, по сведениям испанской прессы, пятикратный обладатель "Золотого мяча" сомневается в тренерских способностях 51-летнего специалиста, который в своей тренерской карьере не добивался серьезных успехов. Кроме того, не пришлись португальцу по душе и недавнее заявление Лопетеги, который назвал форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола.
Напомним, "Реал" определился с трансферной стоимостью Роналду. | soccernews.ru
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|Эйбар
|38
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|Реал Сосьедад
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|Сельта Виго
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