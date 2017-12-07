Роналду остался недоволен первым зимним подписанием "Реала"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен первым зимним подписанием своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний форвард выступил против приобретения нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди. Португалец считает, что из-за своего характера потенциальный новобранец может "посеять" разлад в раздевалке "Реала". Кроме того, вызывают сомнения у Роналду и способность аргентинца усилить игру королевского клуба в атаке.

Напомним, "Реал" уже согласовал трансфер Икарди. | soccernews.ru