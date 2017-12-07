Роналду остался недоволен первым зимним подписанием "Реала"

Теги криштиану роналдуинтер миланреал мадридмауро икарди

Роналду остался недоволен первым зимним подписанием "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен первым зимним подписанием своего клуба.

Так, по сведениям испанской прессы, 32-летний форвард выступил против приобретения нападающего миланского "Интера" Мауро Икарди. Португалец считает, что из-за своего характера потенциальный новобранец может "посеять" разлад в раздевалке "Реала". Кроме того, вызывают сомнения у Роналду и способность аргентинца усилить игру королевского клуба в атаке.

Напомним, "Реал" уже согласовал трансфер Икарди. | soccernews.ru

комментарии
Flamenco

Конец года ПЕТУХА )))

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Квинколобик

Икарди не первый год играет в футбол) И доказал всем что он можеш...

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алекс

да это типичное дрожание очка, что более молодой и эффективный его спихнет

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