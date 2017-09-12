Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен публикацией видео с его выступлением в суде по делу о невыплате им налогов.

Как информирует испанская пресса, португальский бомбардир рассматривает возможность обращения в суд относительно действий издания Correio da Manha, которое первым обнародовало фрагмент с участием действующего обладателя "Золотого мяча".

Напомним, на суде Роналду заявил, что хотел бы вернуться в Англию. | soccernews.ru