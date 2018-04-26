Роналду остался недоволен решением Зидана по выбору состава на матч с "Баварией"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен решением главного тренера своей команды Зинедина Зидана по выбору состава на первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против мюнхенской "Баварии".

В частности, как информирует испанская пресса, португальца не устроило, что вчера место в старте получил Иско. Пятикратный же обладатель "Золотого мяча" предпочитает играть вместе с Марко Асенсио, так как, по его мнению, 26-летний хавбек значительно тормозит игру "сливочных".

Напомним, Роналду установил очередной рекорд Лиги Чемпионов. | soccernews.ru