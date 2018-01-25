Роналду остался недоволен слухами о возможном подписании "Реалом" Неймара

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен слухами о возможном подписании его клубом форварда французского ПСЖ Неймара.

Как информирует AS, 32-летний португалец остался разочарован действиями руководства "сливочных", которые планируют следующим летом выложить рекордную для футбола сумму за бразильского игрока. Более того, появление Неймара на "Сантьяго Бернабеу", вероятнее всего, еще больше подтолкнет пятикратного обладателя "Золотого мяча" к уходу из "Реала".

Напомним, лидеры "Реала" за обедом поддержали Роналду. | soccernews.ru