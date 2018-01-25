Роналду остался недоволен слухами о возможном подписании "Реалом" Неймара
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен слухами о возможном подписании его клубом форварда французского ПСЖ Неймара.
Как информирует AS, 32-летний португалец остался разочарован действиями руководства "сливочных", которые планируют следующим летом выложить рекордную для футбола сумму за бразильского игрока. Более того, появление Неймара на "Сантьяго Бернабеу", вероятнее всего, еще больше подтолкнет пятикратного обладателя "Золотого мяча" к уходу из "Реала".
Напомним, лидеры "Реала" за обедом поддержали Роналду. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Иньеста получил предложение из Китая
-
"Спартак" откажется от трансфера Льяича
-
Почеттино: "Я никогда не буду тренером "Барселоны" или "Арсенала"
-
Дани Алвес дисквалифицирован на три матча
-
В Йовил спустя три года: "Манчестер Юнайтед" погостит в Кубке Англии у "перчаточников"
-
Сандро Рамирес может перейти в "Севилью"
-
Турнир прогнозов: анонс 31 тура
-
"Атлетик" готов заплатить за Иньиго Мартинеса 32 миллиона евро
-
"Монако" хочет перехватить Пеллегри у "Ювентуса"
-
"Реал", "Атлетико" и "Интер" поборются за 20-летнего аргентинца
-
Саму Гарсия вернулся в "Малагу"
-
"Барселона" в восьмой раз подряд вышла в полуфинал Кубка Испании
-
"Барселона" - "Эспаньол" - 2:0 (обзор)
-
Бубнов: "Зенит" и "Спартак" еще поборются за чемпионство"
-
"Барселона" берет реванш у "Эспаньола" и выходит в полуфинал Кубка Испании
-
Роналду: "Я не рассчитывал выиграть пять "Золотых мячей"
-
"Динамо" подтвердило разрыв контракта с Погребняком
-
Месси забил 4000-й гол "Барселоны" на "Камп Ноу"
-
Коутиньо дебютировал за "Барселону"
-
"Страсбур" стал последним участником 1/8 финала Кубка Франции
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|54
|2
|Атлетико Мадрид
|20
|43
|3
|Валенсия
|20
|40
|4
|Реал Мадрид
|19
|35
|5
|Вильярреал
|20
|34
|6
|Севилья
|20
|32
|7
|Сельта Виго
|20
|28
|8
|Эйбар
|20
|28
|9
|Хетафе
|20
|27
|10
|Жирона
|20
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|20
|26
|13
|Леганес
|19
|25
|14
|Эспаньол
|20
|24
|15
|Реал Сосьедад
|20
|23
|16
|Алавес
|20
|19
|17
|Леванте
|20
|18
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|20
|16
|19
|Лас Пальмас
|20
|14
|20
|Малага
|20
|12