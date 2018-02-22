Роналду остался недоволен уровнем игры Тео Эрнандеса

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Роналду остался недоволен уровнем игры Тео ЭрнандесаВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен уровнем игры своего одноклубника Тео Эрнандеса в двух последних матчах команды.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец обеспокоен тем, что основной левый защитник "сливочных" Марсело получил травму, из-за чего он может пропустить ответную игру 1/8 финала против французского ПСЖ. Добавляет опасений действующему обладателю "Золотого мяча" и тот факт, что 20-летний бек, который подменяет бразильца, не убеждает в своей способности стать достойной заменой травмированному игроку.

Напомним, "Реал" не проигрывает 18-й матч подряд в Ла Лиге без Роналду в составе. | soccernews.ru

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