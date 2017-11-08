Роналду остался раздражен действиями Иско в матче против "Лас-Пальмаса"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался раздражен действиями полузащитника своей команды Иско в воскресном матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса".

В частности, как информирует El Mundo Deportivo, португалец ожидал, что 25-летний хавбек поблагодарит его за результативную передачу, однако тот в первую очередь отпраздновал "взятие ворот" соперника с другими своими одноклубниками, что и вызвало раздражение со стороны лучшего футболиста планеты.

Напомним, СМИ стала известна причина разлада в отношениях Иско и Роналду. | soccernews.ru