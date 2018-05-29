Роналду остался разочарован переговорами с "Реалом" по новому контракту

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался разочарован переговорами со своим по новому контракту.

Так, по сведениям espn.com, 33-летнего форварда абсолютно не удовлетворили условия, которые были предложены ему руководством "сливочных". Ввиду сложившихся обстоятельств португалец готов рассмотреть все возможные варианты для продолжения своей карьеры.

Напомним, агент Роналду уже обсуждает его возможный переход в ПСЖ. | soccernews.ru