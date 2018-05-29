Роналду остался разочарован результатами переговоров с "Манчестер Юнайтед"

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Роналду остался разочарован результатами переговоров с "Манчестер Юнайтед"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался разочарован результатами своих переговоров с "Манчестер Юнайтед".

Так, по сведениям испанской прессы, стороны обсуждали условия будущего возможного сотрудничества. Однако итоги переговоров оказались не утешительными для португальца - "красные дьяволы" сообщили, что не готовы предложить ему оклад в размере 50-ти миллионов евро в год, которые в каталонской "Барселоне" получает Лионель Месси.

Напомним, испанские СМИ нашли видеоподтверждение натянутых отношений между Роналду и Пересом. | soccernews.ru

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