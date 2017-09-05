Роналду остался удивлен тем, что "Барселона" планирует расстаться с Андре Гомешем
Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался удивлен тем, что тренерский штаб каталонской "Барселоны" планирует расстаться со своим полузащитником Андре Гомешем.
Как информирует испанская пресса, 24-летний хавбек "сине-гранатовых", находясь в расположении своей национальной сборной, поделился со своими партнерами планами на будущее. В частности, Гомеш сообщил, что уже зимой он может сменить клубную прописку ввиду того, новый наставник команды Эрнесто Вальверде не рассчитывает на него. Такое решение тренерского штаба "Барсы" удивило многих футболистов сборной Португалии, в числе которых оказался и действующий обладатель "Золотого мяча".
Напомним, Пеле поставил новую цель перед Роналду. | soccernews.ru
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|2
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|Реал Мадрид
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|Жирона
|2
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|Леванте
|2
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|Валенсия
|2
|4
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|Севилья
|2
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|Атлетик Бильбао
|2
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|Эйбар
|2
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|12
|Бетис
|2
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|2
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|Хетафе
|2
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|16
|Сельта Виго
|2
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|Малага
|2
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|2
|0
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|Вильярреал
|2
|0
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|Лас Пальмас
|2
|0