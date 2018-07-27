Роналду остался удивлен тому, кем "Реал" планирует его заменить

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Роналду остался удивлен тому, кем "Реал" планирует его заменитьНовоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду остался удивлен тому, кем его бывший клуб мадридский "Реал" планирует его заменить.

Так, по сведениям испанской прессы, 33-летний португалец был поражен, когда узнал, что потенциальным кандидатом на переезд на "Сантьяго Бернабеу" "сливочными" рассматривается нападающий "Валенсии" Родриго. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", 27-летний лидер атак "летучих мышей" не имеет достаточного качества, чтобы стать новым голеадором самого титулованного клуба планеты.

Напомним, фанаты "Реала" выбрали замену Роналду. | soccernews.ru

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