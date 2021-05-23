Роналду остался в запасе на матч с "Болоньей": названа причина

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе на матч 38-го тура Серии А против "Болоньи".

По информации журналиста Маттео Бонетти, португалец остался на скамейке запасных из-за сильной усталости.

Сообщается, что 36-летний футболист сам сказал главному тренеру Андреа Пирло, что не готов к выходу на поле на 100 процентов.

Роналду в текущем сезоне забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса".

Не пропустите: Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? | http://soccernews.ru