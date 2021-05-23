Роналду остался в запасе на матч с "Болоньей": названа причина

Теги ювентусболоньякриштиану роналду

Роналду остался в запасе на матч с "Болоньей": названа причина

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не вышел в стартовом составе на матч 38-го тура Серии А против "Болоньи".

По информации журналиста Маттео Бонетти, португалец остался на скамейке запасных из-за сильной усталости.

Сообщается, что 36-летний футболист сам сказал главному тренеру Андреа Пирло, что не готов к выходу на поле на 100 процентов.

Роналду в текущем сезоне забил 36 голов и сделал 4 ассиста в 44 матчах в составе "Ювентуса".

Не пропустите: Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона

Серия А: "Интер" - чемпион, "Ювентус" - в Лиге Чемпионов и другие итоги сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов