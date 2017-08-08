Роналду остался в запасе "Реала" впервые за последние 2,5 года

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Роналду остался в запасе "Реала" впервые за последние 2,5 года

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" играет с "Манчестер Юнайтед".

В этой встрече на скамейке запасных остался португальский нападающий королевского клуба Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что в последний раз 32-летний Роналду не попал в основу "Реала" с января 2015 года. Тогда форварда оставил в запасе Карло Анчелотти в матче Кубка Испании против "Атлетико".

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