Роналду останется капитаном сборной Португалии

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Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что нападающий Криштиану Роналду не будет лишен капитанской повязки, несмотря на свое эмоциональное поведение во время матча с Сербией (2:2) в отборе ЧМ-2022.

Напомним, на 93-й минуте матча форвард "Ювентуса" обыграл соперников и пробил по воротам, но защитник сборной Сербии Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Арбитры встречи во главе с Данни Маккели посчитали, что мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Однако, повторы показали, что гол все таки был. Роналду сорвал с себя капитанскую повязку и, не дожидаясь финального свистка, покинул поле.

"Криштиану останется капитаном. Он является примером для всей нации и не сделал ничего ужасного. Если бы футболист оскорбил тренера, коллег или Федерацию футбола Португалии, то тогда мы бы подумали. Ничего из этого не произошло. Случившееся было моментом большого разочарования. Такое могло бы случиться с каждым, даже со мной. Это разочарование человека, который всегда стремится побеждать, который отдает все силы ради сборной.

Криштиану первым признал, что не должен был швырять капитанскую повязку. Он точно останется капитаном", – приводит слова Сантуша Record.

Завтра, 30 марта, Португалия сыграет с Люксембургом. Матч начнется в 21:45 по московскому времени.