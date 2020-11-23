Роналду останется в "Ювентусе" из-за Пирло

Нападающий Криштиану Роналду будет выступать за туринский "Ювентус" как минимум до лета 2022 года.

По информации Tuttosport, новый наставник "старой синьоры" Андреа Пирпо произвёл положительное впечатление на футболиста.

Звёздный португалец хочет подольше поработать с бывшим полузащитником и помочь ему начать тренерскую карьеру с выигранных трофеев.

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 8 голов и сделал 1 ассист в 6 матчах в составе "Ювентуса".

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