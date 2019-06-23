Роналду оставил щедрые чаевые сотрудникам курорта в Греции

2 Теги ювентускриштиану роналду

Роналду оставил щедрые чаевые сотрудникам курорта в Греции
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду оказался очень щедрым на чаевые для сотрудников греческого курорта Коста-Наварино, где он провел отпуск, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, футболист остался очень доволен качеством обслуживания и оставил в качестве чаевых 20 тысяч евро. При этом, форвард заплатил 56 тысяч евро за семидневный отпуск в Греции.

В минувшем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Комментарии

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Крош
Крош

Ну и?Я такую же новость читал год назад на этом же сайте.

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Карыч
Карыч

Абы что написать.

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