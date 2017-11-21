Роналду отдал больше всех голевых пасов в Лиге Чемпионов за последние 10 лет

В матче пятого тура группового этапа Лиги Чемпионов "Реал" в гостях играет с АПОЭЛем.

Нападающий королевского клуба Криштиану Роналду в этом поединке отметился результативной передачей.

Этот голевой пас стал для него 27-м за 10 лет выступлений в турнире и он является лучшим ассистентом ЛЧ за этот период.

Не пропустите: Роналду забил 16 голов в последних девяти матчах Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru