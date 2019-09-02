Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А, чтобы не ставить себя выше партнёров по "Ювентусу"

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Роналду отказался носить значок лучшего игрока Серии А, чтобы не ставить себя выше партнёров по "Ювентусу"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не захотел носить значок лучшего игрока Серии А, который ему вручили по итогам прошлого сезона.

Как сообщает Marca, 34-летний португалец пошёл на такой шаг, поскольку решил не ставить себя выше партнёров по команде.

В сезоне 2018/19 нападающий забил 28 мячей и сделал 13 ассистов в 43 матчах.

В стартовавшей кампании Роналду отличился 1 раз в 2 играх.

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