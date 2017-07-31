Роналду отказался общаться с прессой после заседания суда

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Роналду отказался общаться с прессой после заседания суда

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду отказался от общения с прессой после заседания суда по делу о неуплате налогов.

Как сообщает Marca, заявления 32-летнего португальца ждали 215 человек, однако футболист не захотел давать комментарии.

Напомним, что Роналду обвиняется в сокрытии от налоговых органов 14,7 миллионов евро. Четырёхкратному обладателю "Золотого мяча" грозит тюремный срок на два года и крупный штраф.

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