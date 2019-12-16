Роналду отказался от капитанской повязки в игре с "Удинезе" в пользу Матюиди

Вчера, 15 декабря, "Ювенутс" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии (3:1). Два гола в этой встрече забил форвард Криштиану Роналду.

Отметим, что когда капитан команды Гонсало Игуаин на 80-й минуте решил отдать капитанскую повязку Роналду, тот отказался и передал ее Блезу Матюиди.

После матча Матюииди поблагодарил португальца за это, а в твиттере написал: "Спасибо за эту честь".

"Ювентус" набрал 39 очков после 16 туров Серии А и расположился на 2 месте турнирной таблицы.

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