Роналду отказался от капитанской повязки в игре с "Удинезе" в пользу Матюиди
Вчера, 15 декабря, "Ювенутс" обыграл "Удинезе" в матче чемпионата Италии (3:1). Два гола в этой встрече забил форвард Криштиану Роналду.
Отметим, что когда капитан команды Гонсало Игуаин на 80-й минуте решил отдать капитанскую повязку Роналду, тот отказался и передал ее Блезу Матюиди.
После матча Матюииди поблагодарил португальца за это, а в твиттере написал: "Спасибо за эту честь".
"Ювентус" набрал 39 очков после 16 туров Серии А и расположился на 2 месте турнирной таблицы.
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|Кальяри
|15
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|Аталанта
|16
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|16
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|Милан
|16
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|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
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|Фиорентина
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|14
|Сассуоло
|15
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|15
|Лечче
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|15
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|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
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|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
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