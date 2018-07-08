Роналду отказался от сумасшедших денег в Китае

Один из китайских клубов хотел заполучить главную звезду "Реала" Криштиану Роналду.

Как сообщает Marca, португальцу была предложена зарплата размером в 100 миллионов евро в год, однако Роналду отверг предложение.

Напомним, что по последним слухам Роналду, скорее всего, продолжит карьеру в "Ювентусе".

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