Роналду отказался продлевать контракт с "Реалом" и намерен покинуть клуб

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду отказался продлевать контракт со своим клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний португалец считает, что его недостаточно ценят, поэтому он намерен покинуть "сливочных" по окончании текущего сезона.

О своих планах Роналду уже сообщил президенту "Реала" Флорентино Пересу, однако тот не собирается отпускать звёздного футболиста летом 2018 года.

Не пропустите: Роналду определил возможного преемника Модрича в "Реале". | http://soccernews.ru