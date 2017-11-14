Роналду отказался продлевать контракт с "Реалом" и намерен покинуть клуб

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Роналду отказался продлевать контракт с "Реалом" и намерен покинуть клуб

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду отказался продлевать контракт со своим клубом, сообщает AS.

По сведениям издания, 32-летний португалец считает, что его недостаточно ценят, поэтому он намерен покинуть "сливочных" по окончании текущего сезона.

О своих планах Роналду уже сообщил президенту "Реала" Флорентино Пересу, однако тот не собирается отпускать звёздного футболиста летом 2018 года.

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