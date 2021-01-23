Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии

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Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отклонил предложение властей Саудовской Аравии принять участие в рекламной кампании туризма в стране.

По информации The Telegraph, звёздному португальцу были готовы заплатить 6 миллионов евро, но он всё равно отказал.

Аналогичные условия саудовцы предложили и капитану "Барселоны" Лионелю Месси, его ответ пока неизвестен.

Саудовская Аравия пытается увеличить свою туристическую привлекательность, привлекая к рекламной кампании звёзд футбольного мира. 

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