Роналду отказался рекламировать туризм в Саудовской Аравии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отклонил предложение властей Саудовской Аравии принять участие в рекламной кампании туризма в стране.
По информации The Telegraph, звёздному португальцу были готовы заплатить 6 миллионов евро, но он всё равно отказал.
Аналогичные условия саудовцы предложили и капитану "Барселоны" Лионелю Месси, его ответ пока неизвестен.
Саудовская Аравия пытается увеличить свою туристическую привлекательность, привлекая к рекламной кампании звёзд футбольного мира.
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|Валенсия
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|9
|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
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|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|18
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|20
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|14
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|Эспаньол
|20
|14