Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса

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Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не участвует в тренировках своей команды.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", звёздный португалец решил остаться на родине на острове Мадейра до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Напомним, что заболевание обнаружили у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, поэтому внутри коллектива может быть опасно.

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.

Не пропустите: Роналду высказался о достижении отметки в 1000 матчей за карьеру. | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимиpович
Дмитрий Владимиpович

Бадр бесконечно рад)

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