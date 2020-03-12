Роналду отказался возвращаться в "Ювентус" из-за коронавируса

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не участвует в тренировках своей команды.

Как сообщает официальный сайт "старой синьоры", звёздный португалец решил остаться на родине на острове Мадейра до стабилизации ситуации с коронавирусом.

Напомним, что заболевание обнаружили у защитника "Ювентуса" Даниэле Ругани, поэтому внутри коллектива может быть опасно.

В текущем сезоне 35-летний Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах во всех турнирах.

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