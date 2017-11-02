Роналду отклонил предложение из МЛС

Теги дэвид бекхэмреал мадридкриштиану роналду

Роналду отклонил предложение из МЛСВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду отклонил поступившее ему предложение из американской МЛС.

Как информирует Diario Gol, видеть в своей команде португальского бомбардира возжелал бывший хавбек королевского клуба Дэвид Бекхэм. Однако 32-летний нападающий отказался менять "сливочных" на "Майями".

Напомним, Роналду назван самым популярным человеком в мире в социальных сетях. | soccernews.ru

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