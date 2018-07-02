Роналду отклонил предложение "Реала" о повышении ему оклада

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду отклонил предложение своего клуба о повышении ему оклада.

Так, по сведениям Tuttosport, "сливочные" были готовы поднять зарплату 33-летнему форварду до уровня 30-ти миллионов евро за сезон. Однако португальца такие условия не устроили. Он по-прежнему настаивает, что уровень его заработка на "Сантьяго Бернабеу" должен равняться минимум 40 миллионам евро в год.

Напомним, в ближайшие дни Роналду намерен встретиться с Пересом. | soccernews.ru