Роналду откроет гостиницы в трёх мегаполисах

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Роналду откроет гостиницы в трёх мегаполисах

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду откроет гостиницы в трёх мегаполисах, сообщает AS.

По сведениям издания, в скором времени отели CR7 появятся в Мадриде, Нью-Йорке и Марракеше. Ожидается, что это произойдёт до 2020 года.

Отметим, что ранее Роналду открыл две гостиницы CR7 в Португалии - в городах Фуншал и Лиссабон. 

Не пропустите: Роналду остался недоволен слухами о возможном подписании "Реалом" Неймара. | http://soccernews.ru

комментарии
Strateg

Марракеш - поближе к Бадру))

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Пьянь

Надоело по съемным хатам нычковаться))

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