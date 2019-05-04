Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам"



Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, почему он решил открыть клинику по пересадке волос в Мадриде.

"Я девять лет прожил в Мадриде. Многие моменты, которые были пережиты здесь, забыть нельзя. Я мог бы открыть клинику в Турине, но не сделал этого. Мадрид дал мне многое. Испанцы всегда хорошо относились ко мне, поэтому я решил дать им работу, несмотря на проблемы с испанской налоговой службой", - приводит слова Роналду AS.

Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. За это время он провел за королевский клуб 438 матчей во всех турнирах, в которых забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории "Реала".

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