Роналду: "Открыл клинику в Мадриде, чтобы дать работу испанцам"
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, почему он решил открыть клинику по пересадке волос в Мадриде.
"Я девять лет прожил в Мадриде. Многие моменты, которые были пережиты здесь, забыть нельзя. Я мог бы открыть клинику в Турине, но не сделал этого. Мадрид дал мне многое. Испанцы всегда хорошо относились ко мне, поэтому я решил дать им работу, несмотря на проблемы с испанской налоговой службой", - приводит слова Роналду AS.
Напомним, что 34-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. За это время он провел за королевский клуб 438 матчей во всех турнирах, в которых забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории "Реала".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|36
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Леганес
|36
|45
|10
|Реал Сосьедад
|35
|44
|11
|Эспаньол
|35
|44
|12
|Бетис
|35
|44
|13
|Эйбар
|35
|43
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30