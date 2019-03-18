Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду открыл в Испании центр по пересадке волос. Об этом сообщает Sport.es.

Открытие центра состоялось сегодня, 18 марта, в Мадриде. Желающие смогут пересадить волосы уже на следующей неделе.

Бизнес-проект португальца будет состоять из 10 клиник в Португалии. Центр в Мадриде станет для футболиста первой инвестицией подобного рода за пределами родной страны.

"Алопеция - огромная проблема. Мы хотим, чтобы люди возвращали себе уверенность, мы хотим помогать им. Все хотят быть красивыми и привлекательными", - сказал Роналду.

В нынешнем сезоне игрок провел 26 матчей, в которых отметился 19 голами и 10 ассистами.

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