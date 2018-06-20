Роналду открывает счёт в матче с Марокко

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду поразил ворота Марокко в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.

33-летний бомбардир открыл счёт в этой игре уже на четвёртой минуте.

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