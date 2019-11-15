Роналду отметился 55-м хет-триком в карьере

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Роналду отметился 55-м хет-триком в карьере

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в игре отбора Евро-2020 против Литвы (6:0).

Как сообщает Gracenote Live, 34-летний португалец оформил 55-й хет-трик в своей карьере, 9 из них в играх сборной.

Кроме того, на счету Роналду 98-м голов за сборную Португалии. Мировой рекорд по количеству голов за сборную принадлежит Али Деаи (109).

Отметим, что Португалии для выхода на Евро-2020 нужно в последнем туре отборочного раунда обыграть Люксембург.

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