Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие

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Роналду отметился голом в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в матче 1/4 финала Кубка Италии с "Ромой" (сейчас счет 3:0, перерыв).

Таким образом, португалец забил гол в 15-м из 17 клубных турниров, в которых принимал участие. Форварду не удалось отличиться лишь в Суперкубке Англии и Кубке УЕФА.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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